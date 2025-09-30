Без света Конотоп, Шостка и не только: РФ атаковала критическую инфраструктуру на Сумщине

Отмечается, что из-за атак россиян по критической инфраструктуре и необходимости проведения ремонтных работ введены временные отключения света. Это касается:

г. Конотопа

части Конотопского района

г. Шостки

Шосткинского района - Кролевецкая, Глуховская, Ямпольская, Свесская, Середино-Будская громады

Света не будет ориентировочно до 19:00, если со стороны российских захватчиков не будет новых угроз.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин у себя в Telegram сообщил, что аварийные работы на электросетях города происходят с 15:00, в результате чего происходят отключения света. Они завершатся ориентировочно в 19:00.