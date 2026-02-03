Без світла і тепла: як лівий берег Києва переживає нічну атаку РФ

Унаслідок нічної масованої атаки Росії на інфраструктуру столиці значна частина лівого берега Києва залишилася без теплопостачання. Найскладніша ситуація - у Дарницькому та Дніпровському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та ДТЕК.
За словами Кличка, через ворожий удар Дарницький та Дніпровський райони переважно залишилися без тепла.
"Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання. Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи", - повідомив мер.
Він додав, що ремонтні бригади працюють і в тих будинках, де тепла не було ще до нічної атаки.
У компанії ДТЕК уточнили, що через наслідки масованої атаки на лівому березі столиці були застосовані екстрені відключення електроенергії.
"Дніпровський та Дарницький райони столиці частково перебувають в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти погодинні графіки", - йдеться у повідомленні компанії.
Енергетики наголошують, що у разі змін мешканців інформуватимуть оперативно.
Комунальні служби та енергетики вже працюють над відновленням теплопостачання та електроенергії. Точні строки повернення тепла в усі будинки поки не називають - усе залежить від масштабів пошкоджень.
У ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України. За попередньою інформацією, противник застосував ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети зі стратегічної авіації, ракети типу "Калібр", а також "Циркон".
Основними цілями ворога стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та області, Харкові, а також в інших регіонах країни.
За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, місто перебувало під обстрілом понад три години, внаслідок чого зазнала пошкоджень інфраструктура.
У Києві, за попередніми даними, атака призвела до пошкодження численних будинків і виникнення пожеж. Кількість постраждалих зросла до двох осіб.
Докладніше про наслідки нічного обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.