UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Без світла і тепла: як лівий берег Києва переживає нічну атаку РФ

Ілюстративне фото: частина Києва залишилась без світла та тепла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Унаслідок нічної масованої атаки Росії на інфраструктуру столиці значна частина лівого берега Києва залишилася без теплопостачання. Найскладніша ситуація - у Дарницькому та Дніпровському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та ДТЕК.

Дарницький і Дніпровський райони - без тепла

За словами Кличка, через ворожий удар Дарницький та Дніпровський райони переважно залишилися без тепла.

"Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання. Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи", - повідомив мер.

Він додав, що ремонтні бригади працюють і в тих будинках, де тепла не було ще до нічної атаки.

Екстрені відключення на лівому березі

У компанії ДТЕК уточнили, що через наслідки масованої атаки на лівому березі столиці були застосовані екстрені відключення електроенергії.

"Дніпровський та Дарницький райони столиці частково перебувають в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти погодинні графіки", - йдеться у повідомленні компанії.

Енергетики наголошують, що у разі змін мешканців інформуватимуть оперативно.

Відновлювальні роботи тривають

Комунальні служби та енергетики вже працюють над відновленням теплопостачання та електроенергії. Точні строки повернення тепла в усі будинки поки не називають - усе залежить від масштабів пошкоджень.

Обстріл 3 лютого

У ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України. За попередньою інформацією, противник застосував ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети зі стратегічної авіації, ракети типу "Калібр", а також "Циркон".

Основними цілями ворога стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та області, Харкові, а також в інших регіонах країни.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, місто перебувало під обстрілом понад три години, внаслідок чого зазнала пошкоджень інфраструктура.

У Києві, за попередніми даними, атака призвела до пошкодження численних будинків і виникнення пожеж. Кількість постраждалих зросла до двох осіб.

Докладніше про наслідки нічного обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївОбстріл КиєваВійна в УкраїніВідключеня світла