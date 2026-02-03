RU

Без света и тепла: как левый берег Киева переживает ночную атаку РФ

Иллюстративное фото: часть Киева осталась без света и тепла (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В результате ночной массированной атаки России на инфраструктуру столицы значительная часть левого берега Киева осталась без теплоснабжения. Самая сложная ситуация - в Дарницком и Днепровском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и ДТЭК.

Дарницкий и Днепровский районы - без тепла

По словам Кличко, из-за вражеского удара Дарницкий и Днепровский районы преимущественно остались без тепла.

"В целом по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения. Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы", - сообщил мэр.

Он добавил, что ремонтные бригады работают и в тех домах, где тепла не было еще до ночной атаки.

Экстренные отключения на левом берегу

В компании ДТЭК уточнили, что из-за последствий массированной атаки на левом берегу столицы были применены экстренные отключения электроэнергии.

"Днепровский и Дарницкий районы столицы частично находятся в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать почасовые графики", - говорится в сообщении компании.

Энергетики отмечают, что в случае изменений жителей будут информировать оперативно.

Восстановительные работы продолжаются

Коммунальные службы и энергетики уже работают над восстановлением теплоснабжения и электроэнергии. Точные сроки возвращения тепла во все дома пока не называют - все зависит от масштабов повреждений.

 

Обстрел 3 февраля

В ночь на вторник, 3 февраля, российские войска совершили очередную массированную атаку по территории Украины. По предварительной информации, противник применил ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты из стратегической авиации, ракеты типа "Калибр", а также "Циркон".

Основными целями врага стали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и области, Харькове, а также в других регионах страны.

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, город находился под обстрелом более трех часов, в результате чего получила повреждения инфраструктура.

В Киеве, по предварительным данным, атака привела к повреждению многочисленных домов и возникновению пожаров. Количество пострадавших возросло до двух человек.

Подробнее о последствиях ночного обстрела - в материале РБК-Украина.

