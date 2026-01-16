Без світла і тепла: у ботсаду Гришка опинились під загрозою оранжереї з тропічними рослинами

Світло і тепло зникають разом із морозами

У ботсаду зазначають, що рослини переживають низькотемпературний стрес так само, як і люди. Через перебої з електропостачанням оранжереї змушені працювати на дизельних генераторах, однак цього недостатньо для стабільного обігріву.

Ситуацію ускладнює і бюрократичний чинник: до затвердження нового кошторису установа формально не може повноцінно оплачувати рахунки, навіть попри критичну необхідність тепла.

Генератори працюють, але ресурс обмежений

У ботанічному саду повідомили, що вже вдалося закупити перші 600 літрів дизельного пального зі знижкою. Втім, цього вистачить лише на короткий період роботи генераторів. За нинішніх умов коштів бракує не лише на розвиток, а й на базове функціонування установи.

Закликають підтримати порятунок унікальних рослин

У ботсаду наголошують: без додаткової допомоги є ризик втратити унікальні колекції тропічних і субтропічних рослин. Тому українців та небайдужих закликають долучатися до збору коштів на проект #ТеплоДляОранжерей.

Отриману допомогу спрямовують на закупівлю пального та підтримку стабільної роботи оранжерей у період холодів. У ботсаду підкреслюють, що зараз кожен внесок буквально вимірюється літрами тепла для рослин.

Тропічні рослини в оранжереях ботсаду опинились під загрозою (фото: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України/Facebook)