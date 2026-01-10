Без світла досі майже 98 тисяч будинків: яка ситуація з електроенергією на Київщині

У Київській області без світла залишаються майже 98 тисяч будинків. Найскладніша ситуація зберігається у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"У Київській області енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи після негоди та ворожих атак", - повідомив Калашник.

За його словами, у Бориспільській і Броварській громадах наразі діє окремий графік електропостачання. Такий режим пов’язаний із наслідками ворожої атаки та пошкодженнями енергетичної інфраструктури. На решті території регіону діють дві черги відключень, окрім аварійних ділянок.

За словами глави ОВА, основною причиною відключень в регіоні залишаються наслідки негоди. Станом на ранок без електропостачання перебувають майже 98 тисяч родин у 212 великих й малих населених пунктах.

За минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання майже для 140 тисяч абонентів. Упродовж ночі підключено 40 ліній електропередачі.

Найскладніша ситуація зберігається у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

До ліквідації аварій залучено 154 ремонтні бригади, які працюють у посиленому, цілодобовому режимі.

"Відновлювальні роботи тривають. Ситуація з електропостачанням у Київській області перебуває на постійному контролі", - зазначив Калашник.

Він також додав, що ситуація на автошляхах Київщини контрольована. Станом на ранок для прибирання снігу на території області задіяно 447 одиниць спецтехніки.

Загалом суттєвих ускладнень руху на території Київської області немає.