Без света до сих пор почти 98 тысяч домов: какая ситуация с электроэнергией на Киевщине

В Киевской области без света остаются почти 98 тысяч домов. Самая сложная ситуация сохраняется в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"В Киевской области энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы после непогоды и вражеских атак", - сообщил Калашник.

По его словам, в Бориспольской и Броварской громадах сейчас действует отдельный график электроснабжения. Такой режим связан с последствиями вражеской атаки и повреждениями энергетической инфраструктуры. На остальной территории региона действуют две очереди отключений, кроме аварийных участков.

По словам главы ОВА, основной причиной отключений в регионе остаются последствия непогоды. По состоянию на утро без электроснабжения находятся почти 98 тысяч семей в 212 больших и малых населенных пунктах.

За минувшие сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение почти для 140 тысяч абонентов. В течение ночи подключены 40 линий электропередачи.

Самая сложная ситуация сохраняется в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

К ликвидации аварий привлечены 154 ремонтные бригады, которые работают в усиленном, круглосуточном режиме.

"Восстановительные работы продолжаются. Ситуация с электроснабжением в Киевской области находится на постоянном контроле", - отметил Калашник.

Он также добавил, что ситуация на автодорогах Киевщины контролируемая. По состоянию на утро для уборки снега на территории области задействовано 447 единиц спецтехники.

В целом существенных осложнений движения на территории Киевской области нет.