Без світла були три чверті Полтавської області: ситуацію вже стабілізували

Через ворожу атаку 9 листопада близько трьох чвертей Полтавської області залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.
Найбільше постраждали Полтавський, Кременчуцький та Миргородський райони.
Станом на сьогодні ситуацію вже стабілізували, тривають налагоджувальні роботи та відновлення інших критичних послуг – водопостачання, теплопостачання та мобільного зв’язку.
Когут зазначив, що в області й досі діють графіки аварійних та погодинних відключень, адже через коливання напруги є пошкодження енергетичного обладнання, через що є проблеми у деяких окремих мікрорайонах та будинках.
КП "Полтававодоканал" вже поступово запускає водопостачання. Також триває запуск котелень АТ "Полтаватеплоенерго".
"Найближчим часом теплопостачання має бути відновлено в усіх громадах", - додав він.
Щодо мобільного зв’язку, то Когут зазначив, що в більшості населених пунктів області зв’язок стабільний. Через коливання напруги зафіксовано пошкодження технічного обладнання, у зв’язку з чим можливі невеликі перебої в окремих громадах області.
"В області вже працюють і розгортаються додаткові Пункти незламності. Дав доручення посилити роботу гарячих ліній та інформування громадян. Дякую усім, хто 24/7 працює над подоланням наслідків ворожих атак. Вдячний усім жителям області за терпіння та розуміння. Працюємо далі", - підсумував він.
Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада російські окупанти провели масштабну атаку на Україну, влучивши по енергетичних об’єктах та житлових районах.
Через це було вимушено відключити електропостачання у низці регіонів. Крім того, унаслідок атаки всі теплоелектростанції "Центренерго" тимчасово припинили роботу.
Йдеться про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині. Остання постачає електроенергію до обласного центру, тож перебої зі світлом напряму пов’язані з виведенням станції з ладу.
Вже надвечір 8 листопада в Харкові майже по всьому місту зникло світло, а електромережі працювали з низькою напругою.
Наразі ж відомо, що після вчорашніх російських ударів регіони продовжують відновлюватися. На Харківщині без світла, води й тепла досі залишаються близько 100 тисяч абонентів.