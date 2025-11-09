Без света были три четверти Полтавской области: ситуацию уже стабилизировали

Больше всего пострадали Полтавский, Кременчугский и Миргородский районы.

На сегодня ситуацию уже стабилизировали, продолжаются наладочные работы и восстановление других критических услуг - водоснабжения, теплоснабжения и мобильной связи.

Когут отметил, что в области до сих пор действуют графики аварийных и почасовых отключений, ведь из-за колебаний напряжения есть повреждения энергетического оборудования, из-за чего есть проблемы в некоторых отдельных микрорайонах и домах.

КП "Полтававодоканал" уже постепенно запускает водоснабжение. Также продолжается запуск котельных АО "Полтаватеплоэнерго".

"В ближайшее время теплоснабжение должно быть восстановлено во всех громадах", - добавил он.

Что касается мобильной связи, то Когут отметил, что в большинстве населенных пунктов области связь стабильна. Из-за колебаний напряжения зафиксировано повреждение технического оборудования, в связи с чем возможны небольшие перебои в отдельных громадах области.

"В области уже работают и разворачиваются дополнительные Пункты несокрушимости. Дал поручение усилить работу горячих линий и информирования граждан. Спасибо всем, кто 24/7 работает над преодолением последствий вражеских атак. Благодарен всем жителям области за терпение и понимание. Работаем дальше", - подытожил он.