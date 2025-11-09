Без світла були три чверті Полтавської області: ситуацію вже стабілізували

Через ворожу атаку 9 листопада близько трьох чвертей Полтавської області залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Найбільше постраждали Полтавський, Кременчуцький та Миргородський райони.

Станом на сьогодні ситуацію вже стабілізували, тривають налагоджувальні роботи та відновлення інших критичних послуг – водопостачання, теплопостачання та мобільного зв’язку.

Когут зазначив, що в області й досі діють графіки аварійних та погодинних відключень, адже через коливання напруги є пошкодження енергетичного обладнання, через що є проблеми у деяких окремих мікрорайонах та будинках.

КП "Полтававодоканал" вже поступово запускає водопостачання. Також триває запуск котелень АТ "Полтаватеплоенерго".

"Найближчим часом теплопостачання має бути відновлено в усіх громадах", - додав він.

Щодо мобільного зв’язку, то Когут зазначив, що в більшості населених пунктів області зв’язок стабільний. Через коливання напруги зафіксовано пошкодження технічного обладнання, у зв’язку з чим можливі невеликі перебої в окремих громадах області.

"В області вже працюють і розгортаються додаткові Пункти незламності. Дав доручення посилити роботу гарячих ліній та інформування громадян. Дякую усім, хто 24/7 працює над подоланням наслідків ворожих атак. Вдячний усім жителям області за терпіння та розуміння. Працюємо далі", - підсумував він.