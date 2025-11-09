Без света были три четверти Полтавской области: ситуацию уже стабилизировали
Из-за вражеской атаки 9 ноября около трех четвертей Полтавской области остались без электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута.
Больше всего пострадали Полтавский, Кременчугский и Миргородский районы.
На сегодня ситуацию уже стабилизировали, продолжаются наладочные работы и восстановление других критических услуг - водоснабжения, теплоснабжения и мобильной связи.
Когут отметил, что в области до сих пор действуют графики аварийных и почасовых отключений, ведь из-за колебаний напряжения есть повреждения энергетического оборудования, из-за чего есть проблемы в некоторых отдельных микрорайонах и домах.
КП "Полтававодоканал" уже постепенно запускает водоснабжение. Также продолжается запуск котельных АО "Полтаватеплоэнерго".
"В ближайшее время теплоснабжение должно быть восстановлено во всех громадах", - добавил он.
Что касается мобильной связи, то Когут отметил, что в большинстве населенных пунктов области связь стабильна. Из-за колебаний напряжения зафиксировано повреждение технического оборудования, в связи с чем возможны небольшие перебои в отдельных громадах области.
"В области уже работают и разворачиваются дополнительные Пункты несокрушимости. Дал поручение усилить работу горячих линий и информирования граждан. Спасибо всем, кто 24/7 работает над преодолением последствий вражеских атак. Благодарен всем жителям области за терпение и понимание. Работаем дальше", - подытожил он.
Последствия российских обстрелов по Украине
Напомним, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты провели масштабную атаку на Украину, попав по энергетическим объектам и жилым районам.
Из-за этого было вынужденно отключить электроснабжение в ряде регионов. Кроме того, в результате атаки все теплоэлектростанции "Центрэнерго" временно прекратили работу.
Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области. Последняя поставляет электроэнергию в областной центр, поэтому перебои со светом напрямую связаны с выводом станции из строя.
Уже вечером 8 ноября в Харькове почти по всему городу пропал свет, а электросети работали с низким напряжением.
Сейчас же известно, что после вчерашних российских ударов регионы продолжают восстанавливаться. На Харьковщине без света, воды и тепла до сих пор остаются около 100 тысяч абонентов.