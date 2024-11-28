Світла буде менше. В "Укренерго" екстрено оновили графіки відключення на сьогодні

Сьогодні, 28 листопада, обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги побутових споживачів одночасно.

У компанії нагадали, що такі заходи викликані пошкодженням енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.