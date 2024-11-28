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Света будет меньше. В "Укрэнерго" экстренно обновили графики отключения на сегодня

Иллюстративное фото: "Укрэнерго" обновило графики отключения света на 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Компания "Укрэнерго" в четверг, 28 ноября, экстренно обновила графики отключения электроэнергии. До конца суток свет будут выключаться в четырех очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Сегодня, 28 ноября, объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди бытовых потребителей одновременно.

В компании напомнили, что подобные меры вызваны повреждением энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Массированная атака 28 ноября

Сегодня утром Российская федерация снова атаковала критическую инфраструктуру Украины. Всего обнаружено 188 средств воздушного нападения

Позже стало известно, что в результате атаки было зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

Подробно о том, как долго будут длиться жесткие графики отключений в Украине – читайте в материале РБК-Украина.

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