Світла буде менше. У Києві та області оновили графіки

Сьогодні, 5 січня, у Києві та Київській області світло вимикатимуть за оновленими графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.
Зокрема, станом на 14:30 у Києві та області для деяких груп споживачів було збільшено обсяги відключення енергопостачання.
Згідно з оновленими графіками, світло у столиці вимикатимуть:
Фото: оновлені графіки відключень світла для Києва на 5 січня (t.me/dtek_ua)
У Київській області, згідно з оновленими графіками, відключення світла триватимуть:
Фото: оновлені графіки відключень світла для Київщини на 5 січня (t.me/dtek_ua)
Нагадаємо, у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання. Без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин.
За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка щодо ситуації в енергосистемі, станом на 5 січня є знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.