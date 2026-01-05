Світла буде менше. У Києві та області оновили графіки

Нагадаємо, у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання. Без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин.

За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка щодо ситуації в енергосистемі, станом на 5 січня є знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.