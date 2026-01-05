Света будет меньше. В Киеве и области обновили графики

Напомним, в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко о ситуации в энергосистеме, по состоянию на 5 января есть обесточивание в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.