Света будет меньше. В Киеве и области обновили графики

Сегодня, 5 января, в Киеве и Киевской области свет будут выключать по обновленным графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.
В частности, по состоянию на 14:30 в Киеве и области для некоторых групп потребителей были увеличены объемы отключения энергоснабжения.
Согласно обновленным графикам, свет в столице будут выключать:
Фото: обновленные графики отключений света для Киева на 5 января (t.me/dtek_ua)
В Киевской области, согласно обновленным графикам, отключения света будут продолжаться:
Фото: обновленные графики отключений света для Киевщины на 5 января (t.me/dtek_ua)
Напомним, в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.
По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко о ситуации в энергосистеме, по состоянию на 5 января есть обесточивание в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.