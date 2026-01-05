ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Света будет меньше. В Киеве и области обновили графики

Киев, Понедельник 05 января 2026 15:05
UA EN RU
Света будет меньше. В Киеве и области обновили графики Фото: свет в Киеве и области 5 января будут выключать по обновленным графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 5 января, в Киеве и Киевской области свет будут выключать по обновленным графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

В частности, по состоянию на 14:30 в Киеве и области для некоторых групп потребителей были увеличены объемы отключения энергоснабжения.

Согласно обновленным графикам, свет в столице будут выключать:

  • 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00, с 13:30 до 15:00 и с 18:30 до 22:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 01:00 до 03:00 и с 11:30 до 18:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 07:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 07:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00.

Фото: обновленные графики отключений света для Киева на 5 января (t.me/dtek_ua)

В Киевской области, согласно обновленным графикам, отключения света будут продолжаться:

  • 1.1 очередь - света не будет с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 22:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 09:00 до 12:30, с 13:30 до 16:00 и с 19:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00 и с 09:00 до 12:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 12:30 до 18:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 12:30 до 16:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 02:00 до 05:00 и с 12:30 до 16:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 12:30 до 16:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 20:00.

Фото: обновленные графики отключений света для Киевщины на 5 января (t.me/dtek_ua)

Напомним, в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко о ситуации в энергосистеме, по состоянию на 5 января есть обесточивание в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Киевская область Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка