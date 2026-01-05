Света будет меньше. В Киеве и области обновили графики

Фото: свет в Киеве и области 5 января будут выключать по обновленным графикам (Getty Images)

Сегодня, 5 января, в Киеве и Киевской области свет будут выключать по обновленным графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

В частности, по состоянию на 14:30 в Киеве и области для некоторых групп потребителей были увеличены объемы отключения энергоснабжения. Согласно обновленным графикам, свет в столице будут выключать: 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;

- света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00; 6.2 очередь - света не будет с 07:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00. Фото: обновленные графики отключений света для Киева на 5 января (t.me/dtek_ua) В Киевской области, согласно обновленным графикам, отключения света будут продолжаться: 1.1 очередь - света не будет с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 22:00;

6.2 очередь - света не будет с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 20:00. Фото: обновленные графики отключений света для Киевщины на 5 января (t.me/dtek_ua)