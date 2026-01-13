ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сніг на заході, до -18 у Києві: синоптик попередила про нову хвилю морозів

Україна, Вівторок 13 січня 2026 07:00
UA EN RU
Сніг на заході, до -18 у Києві: синоптик попередила про нову хвилю морозів Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 13 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 13 січня, утримається морозна погода. Найнижчі температури очікуються вночі, особливо у північних областях, тоді як удень значних послаблень морозу не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Найхолодніша ніч - на півночі

У ніч на 13 січня в північних областях температура повітря знизиться від -15 до -20 градусів. На більшій частині території України прогнозують від -10 до -14 градусів, а на півдні та в Закарпатті від -6 до -12 градусів.

Денна температура: мороз триматиметься

Вдень у вівторок у північних регіонах очікується від -10 до -14 градусів.
На решті території України стовпчики термометрів покажуть від -6 до -9 градусів.

Ожеледиця та сніг: де чекати опадів

На дорогах по всій країні збережеться ожеледиця. Сніг 13 січня пройде переважно у західних областях. Водночас у більшості областей істотних опадів не прогнозують, погоду визначатиме антициклон.

Погода в Києві

У столиці 13 січня опадів не очікується. Вночі температура повітря опуститься до -18 градусів, удень прогнозують близько -12 градусів.

Коли чекати послаблення морозів

За прогнозами, морози триватимуть ще кілька днів. Тимчасове послаблення очікується 15-16 січня, однак воно буде нетривалим. Уже 15 січня в Україні знову можливий сніг, після чого холод повернеться.

Варто зауважити, що погода в Україні найближчими днями все ще буде з морозами, але вже без хуртовин. Але наприкінці тижня можливе й потепління.

До якої погоди готуватися українцям цього тижня та де морози будуть найлютішими - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Снігопад Погода в Києві Наталка Диденко В'ячеслав Негода
Новини
У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну
У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році