Графіки стануть коротшими: як вимикатимуть світло українцям 13 березня

19:24 12.03.2026 Чт
2 хв
До 17:00 мешканці всіх областей будуть зі світлом
aimg Валерій Ульяненко
Фото: 13 березня світло в Україні відключатимуть тільки ввечері (Getty Images)

У п'ятницю, 13 березня, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. При цьому вони діятимуть лише п'ять годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Читайте також: Постріл собі в ногу: в МЗС відповіли Словаччині на рішення про електрику

Протягом доби для побутових споживачів графіки погодинних відключень діятимуть з 17:00 до 22:00. Для промислових будуть застосовуватись графіки обмеження потужності з 17:00 до 23:00.

"Укренерго" пояснило, що обмеження в країні продовжують діяти внаслідок комбінованих ударів російських окупантів по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві.

Крім того, всіх українців закликали ощадливо користуватись електроенергією.

Відновлення експорту електроенергії

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна відновила експорт електроенергії, що викликало критику - мовляв, як можна продавати світло, коли самим не вистачає.

Енергосистема країни працює так, що вдень сонячні панелі або вночі атомні станції можуть виробляти більше, ніж країна споживає, і цей надлишок просто нікуди подіти. Тому його вигідніше продати й отримати гроші.

При цьому ввечері, коли попит зростає, Україна сама може купувати електрику в сусідів. А дефіцит у деяких регіонах пов'язаний не з нестачею генерації, а з тим, що російські атаки пошкодили мережі передачі - і фізично доставити струм туди складно.

Зазначимо, внаслідок масштабних руйнувань та зміни тактики ворожих атак по енергосистемі ситуація зі світлом на Одещині є найскладнішою.

Згідно з даними експертів, основною проблемою є не дефіцит генерації, а неможливість передавання потужності до регіону, бо ворог систематично атакує об’єкти системи передачі напруги.

