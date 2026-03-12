Графіки стануть коротшими: як вимикатимуть світло українцям 13 березня

Протягом доби для побутових споживачів графіки погодинних відключень діятимуть з 17:00 до 22:00. Для промислових будуть застосовуватись графіки обмеження потужності з 17:00 до 23:00.

"Укренерго" пояснило, що обмеження в країні продовжують діяти внаслідок комбінованих ударів російських окупантів по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві.

Крім того, всіх українців закликали ощадливо користуватись електроенергією.

Відновлення експорту електроенергії

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна відновила експорт електроенергії, що викликало критику - мовляв, як можна продавати світло, коли самим не вистачає.

Енергосистема країни працює так, що вдень сонячні панелі або вночі атомні станції можуть виробляти більше, ніж країна споживає, і цей надлишок просто нікуди подіти. Тому його вигідніше продати й отримати гроші.

При цьому ввечері, коли попит зростає, Україна сама може купувати електрику в сусідів. А дефіцит у деяких регіонах пов'язаний не з нестачею генерації, а з тим, що російські атаки пошкодили мережі передачі - і фізично доставити струм туди складно.