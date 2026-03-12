RU

Графики станут короче: как будут выключать свет украинцам 13 марта

19:24 12.03.2026 Чт
2 мин
До 17:00 жители всех областей будут со светом
aimg Валерий Ульяненко
Фото: 13 марта свет в Украине будут отключать только вечером (Getty Images)

В пятницу, 13 марта, во всех областях Украины будут применяться графики почасовых отключений света. При этом они будут действовать только пять часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Выстрел себе в ногу: в МИД ответили Словакии на решение об электричестве

В течение суток для бытовых потребителей графики почасовых отключений будут действовать с 17:00 до 22:00. Для промышленных будут применяться графики ограничения мощности с 17:00 до 23:00.

"Укрэнерго" объяснило, что ограничения в стране продолжают действовать вследствие комбинированных ударов российских оккупантов по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

Кроме того, всех украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией.

Возобновление экспорта электроэнергии

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина возобновила экспорт электроэнергии, что вызвало критику - мол, как можно продавать свет, когда самим не хватает.

Энергосистема страны работает так, что днем солнечные панели или ночью атомные станции могут производить больше, чем страна потребляет, и этот излишек просто некуда девать. Поэтому его выгоднее продать и получить деньги.

При этом вечером, когда спрос растет, Украина сама может покупать электричество у соседей. А дефицит в некоторых регионах связан не с нехваткой генерации, а с тем, что российские атаки повредили сети передачи - и физически доставить ток туда сложно.

Отметим, в результате масштабных разрушений и изменения тактики вражеских атак по энергосистеме ситуация со светом в Одесской области является самой сложной.

Согласно данным экспертов, основной проблемой является не дефицит генерации, а невозможность передачи мощности в регион, потому что враг систематически атакует объекты системы передачи напряжения.

