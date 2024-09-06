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Світла буде більше. Скасування графіків продовжили ще на годину

Україна , П'ятниця 06 вересня 2024 15:50
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Світла буде більше. Скасування графіків продовжили ще на годину Фото: скасування графіків відключення світла продовжили ще на годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У низці областей України продовжили період без графіків відключень світла. Обмеження не діятимуть до 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві обленерго.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні з 10:00 до 16:00 не вимикали світло у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській областях.

А з 11:00 до 16:00 не було графіків у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

Відомо, що у низці областей скасування графіків відключень світла продовжили ще на годину - до 17:00. Йдеться щонайменше про Миколаївську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Одеську області.

Яка ситуація зі світло зараз

Росія націлилася на енергетику України з весни і завдала низки масштабних ударів по важливих об'єктах. Внаслідок атак були зруйновані декілька ТЕС в Україні, а також атаковані декілька ГЕС.

Останній масштабний обстріл енергетики відбувся 26 серпня. Росія атакувала енергетичні об'єкти у 15 регіонах України. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

За попередніми повідомленнями "Укренерго", сьогодні, 6 вересня, в Україні протягом всієї доби повинні були діяти графіки відключень світла. Але, як відомо, були зміни.

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