Світла буде більше. Скасування графіків продовжили ще на годину

У низці областей України продовжили період без графіків відключень світла. Обмеження не діятимуть до 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві обленерго.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні з 10:00 до 16:00 не вимикали світло у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській областях.

А з 11:00 до 16:00 не було графіків у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

Відомо, що у низці областей скасування графіків відключень світла продовжили ще на годину - до 17:00. Йдеться щонайменше про Миколаївську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Одеську області.