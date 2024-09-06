Света будет больше. Отмену графиков продлили еще на час
В ряде областей Украины продлили период без графиков отключений света. Ограничения не будут действовать до 17:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные облэнерго.
Как сообщало "Укрэнерго", сегодня с 10:00 до 16:00 не выключали свет в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской областях.
А с 11:00 до 16:00 не было графиков в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.
Известно, что в ряде областей отмену графиков отключений света продлили еще на час - до 17:00. Речь идет как минимум о Николаевской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской области.
Какая ситуация со свет сейчас
Россия нацелилась на энергетику Украины с весны и нанесла ряд масштабных ударов по важным объектам. В результате атак были разрушены несколько ТЭС в Украине, а также атакованы несколько ГЭС.
Последний масштабный обстрел энергетики произошел 26 августа. Россия атаковала энергетические объекты в 15 регионах Украины. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
По предварительным сообщениям "Укрэнерго", сегодня, 6 сентября, в Украине на протяжении всего дня должны были действовать графики отключений света. Но, как известно, были изменения.
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