Света будет больше. Отмену графиков продлили еще на час

В ряде областей Украины продлили период без графиков отключений света. Ограничения не будут действовать до 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные облэнерго.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня с 10:00 до 16:00 не выключали свет в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской областях.

А с 11:00 до 16:00 не было графиков в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.

Известно, что в ряде областей отмену графиков отключений света продлили еще на час - до 17:00. Речь идет как минимум о Николаевской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской области.