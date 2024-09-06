ua en ru
Пт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Света будет больше. Отмену графиков продлили еще на час

Украина , Пятница 06 сентября 2024 15:50
UA EN RU
Света будет больше. Отмену графиков продлили еще на час Фото: отмену графиков отключений света продлили еще на час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В ряде областей Украины продлили период без графиков отключений света. Ограничения не будут действовать до 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные облэнерго.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня с 10:00 до 16:00 не выключали свет в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской областях.

А с 11:00 до 16:00 не было графиков в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.

Известно, что в ряде областей отмену графиков отключений света продлили еще на час - до 17:00. Речь идет как минимум о Николаевской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской области.

Какая ситуация со свет сейчас

Россия нацелилась на энергетику Украины с весны и нанесла ряд масштабных ударов по важным объектам. В результате атак были разрушены несколько ТЭС в Украине, а также атакованы несколько ГЭС.

Последний масштабный обстрел энергетики произошел 26 августа. Россия атаковала энергетические объекты в 15 регионах Украины. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

По предварительным сообщениям "Укрэнерго", сегодня, 6 сентября, в Украине на протяжении всего дня должны были действовать графики отключений света. Но, как известно, были изменения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
NEWS
Били баллистикой. В Павлограде уже больше 50 пострадавших после атаки РФ
Били баллистикой. В Павлограде уже больше 50 пострадавших после атаки РФ
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ