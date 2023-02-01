Світла буде більше. В Одеській області відремонтували високовольтну лінію

"Енергетики працювали всю ніч, щоб зробити заміну пошкодженого обладнання на нове після останніх ворожих атак", - заявили в ДТЕК.

За їх словами, відновлення лінії забезпечать технічну можливість передавати електроенергію від високовольтної підстанції до Київського та Приморського районів Одеси.

"Наразі бригади НЕК "Укренерго" продовжують лагодити підстанції та високовольтну мережу. Після завершення цих робіт ДТЕК зможе відновити повноцінний розподіл електроенергії по місту та повернутися до графіків планових відключень", - додали в компанії.

Проте, в Одесі та області все ж продовжуються екстренні відключення світла, через значні руйнування енергоінфраструктури.