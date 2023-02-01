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Света будет больше. В Одесской области отремонтировали высоковольтную линию

Фото: энергетики отремонтировали высоковольтную линию в Одесской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 февраля, в Одесской области электрики завершили работы на высоковольтной линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Энергетики работали всю ночь, чтобы произвести замену поврежденного оборудования на новое после последних вражеских атак", - заявили в ДТЭК.

По их словам, восстановление линии обеспечит техническую возможность передавать электроэнергию от высоковольтной подстанции в Киевский и Приморский районы Одессы.

"В настоящее время бригады НЭК "Укрэнерго" продолжают чинить подстанции и высоковольтную сеть. После завершения этих работ ДТЭК сможет восстановить полноценное распределение электроэнергии по городу и вернуться к графикам плановых отключений", - добавили в компании.

Однако в Одессе и области все же продолжаются экстренные отключения света из-за значительных разрушений энергоинфраструктуры.

Напомним, на днях стало известно, когда Одесса и область могут вернуться в графики отключения света.

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ДТЭКОдесса