Света будет больше. В Одесской области отремонтировали высоковольтную линию

"Энергетики работали всю ночь, чтобы произвести замену поврежденного оборудования на новое после последних вражеских атак", - заявили в ДТЭК.

По их словам, восстановление линии обеспечит техническую возможность передавать электроэнергию от высоковольтной подстанции в Киевский и Приморский районы Одессы.

"В настоящее время бригады НЭК "Укрэнерго" продолжают чинить подстанции и высоковольтную сеть. После завершения этих работ ДТЭК сможет восстановить полноценное распределение электроэнергии по городу и вернуться к графикам плановых отключений", - добавили в компании.

Однако в Одессе и области все же продолжаются экстренные отключения света из-за значительных разрушений энергоинфраструктуры.