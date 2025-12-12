UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Світла буде більше. Киянам показали графіки відключень на 13 грудня

Ілюстративне фото: у Києві 13 грудня діятимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 13 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла, проте вони будуть м'якшими за попередні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 03:00 до 10:00 та з 14:00 до 17:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 19:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 21:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 13 грудня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко нещодавно повідомила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Така ситуація зберігатиметься тривалий час. За її словами, уряд працює над тим, щоб скоротити відключення.

Як розповіли РБК-Україна джерела, зараз ведеться робота зі скорочення тривалості відключень, але скорочувати їх будуть за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.

РБК-Україна раніше писало, що до кінця тижня у більшості областей відключення стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївГрафіки відключення світлаЕлектроенергія