Світла буде більше: 15 листопада в Україні пом'якшать графіки відключень

Нагадаємо, що напередодні у трьох районах Київської області світло могло зникати до 20 годин на добу. Причиною тривалих обмежень для жителів частини Фастівського, Бучанського та Обухівського районів стала аварія в електромережі.

Також раніше повідомлялося, що внаслідок чергового російського удару на одній із підстанцій "Укренерго" утворилася вирва розміром із житловий будинок.

Тоді в компанії наголосили, що РФ змінила тактику та посилила атаки по енергетиці - ворог цілодобово б’є по ключових об’єктах реактивними дронами й балістикою, а повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт.