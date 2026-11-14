Света будет больше: 15 ноября в Украине смягчатся графики отключений

Напомним, что накануне в трех районах Киевской области свет мог исчезать до 20 часов в сутки. Причиной длительных ограничений для жителей Фастовского, Бучанского и Обуховского районов стала авария в электросети.

Также ранее сообщалось, что в результате очередного российского удара на одной из подстанций "Укрэнерго" образовалась воронка размером с жилой дом.

Тогда в компании подчеркнули, что РФ изменила тактику и усилила атаки по энергетике - враг круглосуточно бьет по ключевым объектам реактивными дронами и баллистикой, а повторные удары разрушают оборудование еще до завершения восстановительных работ.