Світла буде більше: 15 листопада в Україні пом'якшать графіки відключень

Завтра в частині областей України діятимуть планові відключення електроенергії через пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджене обладнання та мережі й якнайшвидше повернути світло в оселі.

Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

Нагадаємо, що напередодні у трьох районах Київської області світло могло зникати до 20 годин на добу. Причиною тривалих обмежень для жителів частини Фастівського, Бучанського та Обухівського районів стала аварія в електромережі.

Також раніше повідомлялося, що внаслідок чергового російського удару на одній із підстанцій "Укренерго" утворилася вирва розміром із житловий будинок.

Тоді в компанії наголосили, що РФ змінила тактику та посилила атаки по енергетиці - ворог цілодобово б’є по ключових об’єктах реактивними дронами й балістикою, а повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт.