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Света будет больше: 15 ноября в Украине смягчатся графики отключений

19:10 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Света будет больше: 15 ноября в Украине смягчатся графики отключений Фото: в Украине завтра будут круглосуточно ограничивать потребление электроэнергии (Getty Images)
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Завтра в части областей Украины будут действовать плановые отключения электроэнергии из-за повреждения энергосистемы в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики отметили, что ограничения продлятся круглосуточно 15 ноября.

Для промышленности введут графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденное оборудование и сети и как можно быстрее вернуть свет в жилище.

Актуальные графики отключений рекомендуют проверять на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

Напомним, что накануне в трех районах Киевской области свет мог исчезать до 20 часов в сутки. Причиной длительных ограничений для жителей Фастовского, Бучанского и Обуховского районов стала авария в электросети.

Также ранее сообщалось, что в результате очередного российского удара на одной из подстанций "Укрэнерго" образовалась воронка размером с жилой дом.

Тогда в компании подчеркнули, что РФ изменила тактику и усилила атаки по энергетике - враг круглосуточно бьет по ключевым объектам реактивными дронами и баллистикой, а повторные удары разрушают оборудование еще до завершения восстановительных работ.

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