Света будет больше: 15 ноября в Украине смягчатся графики отключений

Фото: в Украине завтра будут круглосуточно ограничивать потребление электроэнергии (Getty Images)

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Завтра в части областей Украины будут действовать плановые отключения электроэнергии из-за повреждения энергосистемы в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики отметили, что ограничения продлятся круглосуточно 15 ноября. Для промышленности введут графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденное оборудование и сети и как можно быстрее вернуть свет в жилище. Актуальные графики отключений рекомендуют проверять на официальных страницах вашего оператора системы распределения.