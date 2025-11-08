Без світла до 8 годин: ДТЕК оновив графіки відключення світла для Києва

У Києві після нічного обстрілу знову ввели аварійні відключення світла, графіки поки не діють. Крім того, на день відключення посилили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
Оновлено о 11:45
У Києві та області наразі запроваджено екстрені відключення світла.
"Через ситуацію в енергосистемі за командою "Укренерго" у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення", - повідомили в ДТЕК.
Це означає, що раніше запроваджені графіки у столиці та області - не діють.
У столиці сьогодні найдовше світло буде відсутнє до 8 годин, це стосується декількох груп. Однак варто зауважити, що графіки протягом дня можуть змінюватись.
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Україна цієї ночі зазнала однієї з наймасштабніших атак з боку Росії. Агресор завдав комбінованого удару, використавши ракети та безпілотники, націлені на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Унаслідок обстрілів у низці областей запроваджено аварійні відключення електроенергії, що призвело до перебоїв у роботі критично важливих систем.
Найбільше постраждав Кременчук - місто залишилося без світла після масованої атаки.
Через пошкодження енергооб’єктів також зазнала змін робота "Укрзалізниці" - деякі поїзди продовжили рух із затримками.
Російська армія атакувала протягом усієї ночі, використовуючи дрони та ракети. Усі деталі комбінованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.