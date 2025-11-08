Без света до 8 часов: ДТЭК обновил графики отключения света для Киева

В Киеве после ночного обстрела снова ввели аварийные отключения света, графики пока не действуют. Кроме того, на день отключения усилили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Обновлено в 11:45
В Киеве и области сейчас введены экстренные отключения света.
"Из-за ситуации в энергосистеме по команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.
Это означает, что ранее введенные графики в столице и области - не действуют.
В столице сегодня дольше всего свет будет отсутствовать до 8 часов, это касается нескольких групп. Однако стоит заметить, что графики в течение дня могут меняться.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Украина этой ночью подверглась одной из самых масштабных атак со стороны России. Агрессор нанес комбинированный удар, использовав ракеты и беспилотники, нацеленные на объекты энергетической инфраструктуры.
В результате обстрелов в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии, что привело к перебоям в работе критически важных систем.
Больше всего пострадал Кременчуг - город остался без света после массированной атаки.
Из-за повреждения энергообъектов также претерпела изменения работа "Укрзализныци" - некоторые поезда продолжили движение с задержками.
Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.