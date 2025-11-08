RU

Экономика Авто Tech

Без света до 8 часов: ДТЭК обновил графики отключения света для Киева

Иллюстративное фото: ДТЭК обновил графики отключения света для Киева (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве после ночного обстрела снова ввели аварийные отключения света, графики пока не действуют. Кроме того, на день отключения усилили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Обновлено в 11:45

В Киеве и области сейчас введены экстренные отключения света.

"Из-за ситуации в энергосистеме по команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.

Это означает, что ранее введенные графики в столице и области - не действуют.

В столице сегодня дольше всего свет будет отсутствовать до 8 часов, это касается нескольких групп. Однако стоит заметить, что графики в течение дня могут меняться.

  • Подгруппа 1.1 отключение с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:30
  • Подгруппа 1.2 отключение с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:30
  • Подгруппа 2.1 отключение с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:00
  • Подгруппа 2.2 отключение с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 21:00
  • Подгруппа 3.1 отключение с 07:30 до 13:00 и с 18:00 до 21:00
  • Подгруппа 3.2 отключение с 07:30 до 13:00 и с 18:00 до 21:00
  • Подгруппа 4.1 отключение с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:00
  • Подгруппа 4.2 отключение с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:00
  • Подгруппа 5.1 отключение с 10:00 до 14:30
  • Подгруппа 5.2 отключение с 10:00 до 14:30
  • Подгруппа 6.1 отключение с 12:30 до 18:30
  • Подгруппа 6.2 отключение с 12:30 до 18:30
 

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

 

Обстрел Украины

Украина этой ночью подверглась одной из самых масштабных атак со стороны России. Агрессор нанес комбинированный удар, использовав ракеты и беспилотники, нацеленные на объекты энергетической инфраструктуры.

В результате обстрелов в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии, что привело к перебоям в работе критически важных систем.

Больше всего пострадал Кременчуг - город остался без света после массированной атаки.

Из-за повреждения энергообъектов также претерпела изменения работа "Укрзализныци" - некоторые поезда продолжили движение с задержками.

Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.

