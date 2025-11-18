Без світла до 6 годин: де і як сьогодні діють графіки в Україні (список)

Через нову хвилю інтенсивних ударів РФ по енергетичних об’єктах 18 листопада у низці українських регіонів запровадили вимушені обмеження електроспоживання.
РБК-Україна розповідає, які області сьогодні обмежують електропостачання.
Через масовані атаки по енергетичній інфраструктурі в більшості областей країни на 18 листопада вводяться обмеження.
З 00:00 до 23:59 для населення запроваджуються погодинні відключення у межах 1,5-4 черг, а для промислових підприємств - ліміти на споживання потужності.
В компанії зазначають, що протягом доби графіки та обсяги обмежень можуть коригуватися. Свіжу інформацію слід перевіряти на офіційних сторінках місцевих обленерго.
За даними ДТЕК, у столиці діятимуть такі графіки:
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Для споживачів ЦЕК 18 листопада діятимуть такі графіки погодинних відключень:
Графік для споживачів ДТЕК:
Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.
За командою "Укренерго", у регіоні з 00:00 до 24:00 працюватимуть графіки погодинних відключень.
Години знеструмлення для підчерг:
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
На 18 листопада встановлено такі обсяги ГПВ:
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Підчерги мають такі часові відключення:
Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
18 листопада діятимуть ГПВ з можливими коригуваннями.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
У регіоні працюватимуть 2–4 черги одночасно.
Орієнтовні години вимкнення:
Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.
У регіоні діятимуть:
Години знеструмлення (з урахуванням перемикання):
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua
На 18 листопада:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
На 18 листопада для побутових споживачів діятимуть:
Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".
Варто нагадати, що за даними "Укренерго", сьогодні у більшості областей України для побутових споживачів діятимуть графіки відключень світла обсягом від 1,5 до 4 черг.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.