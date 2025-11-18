Без света до 6 часов: где и как сегодня действуют графики в Украине (список)

Из-за новой волны интенсивных ударов РФ по энергетическим объектам 18 ноября в ряде украинских регионов ввели вынужденные ограничения электропотребления.
РБК-Украина рассказывает, какие области сегодня ограничивают электроснабжение.
Из-за массированных атак по энергетической инфраструктуре в большинстве областей страны на 18 ноября вводятся ограничения.
С 00:00 до 23:59 для населения вводятся почасовые отключения в пределах 1,5-4 очередей, а для промышленных предприятий - лимиты на потребление мощности.
В компании отмечают, что в течение суток графики и объемы ограничений могут корректироваться. Свежую информацию следует проверять на официальных страницах местных облэнерго.
По данным ДТЭК, в столице будут действовать следующие графики:
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Для потребителей ЦЭК 18 ноября будут действовать следующие графики почасовых отключений:
График для потребителей ДТЭК:
Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.
По команде "Укрэнерго", в регионе с 00:00 до 24:00 будут работать графики почасовых отключений.
Часы обесточивания для подчиненных:
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
На 18 ноября установлены следующие объемы ГПВ:
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Подчерки имеют следующие временные отключения:
Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.
18 ноября будут действовать ГПВ с возможными корректировками.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
В регионе будут работать 2-4 очереди одновременно.
Ориентировочные часы отключения:
Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.
В регионе будут действовать:
Часы обесточивания (с учетом переключения):
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua
На 18 ноября:
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
На 18 ноября для бытовых потребителей будут действовать:
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Стоит напомнить, что по данным "Укрэнерго", сегодня в большинстве областей Украины для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 1,5 до 4 очередей.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.