Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Якщо відключення світла в будинку триває понад 6-7 годин потрібно перевірити наявність аварій, а у разі їх відсутності - звернутися до енергетиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.
Алгоритм дій
Так, Коваленко пропонує дотримуватися наступного алгоритму дій:
Перше. З'ясувати, чи є у вас в домі аварія. Тут можна почати з сайту YASNO - ввести адресу і якщо є аварія, на сайті це буде відображатися.
Як зазначають у YASNO, наразі непогода та всі включення та відключення підвищили рівень аварійності системи.
Друге. Якщо аварія - потрібно звертатися до ЖЕКу або ОСББ, в них є свій контакт з мережами.
Третє. Якщо немає аварії - треба подивитись на графік. Якщо світла немає більше ніж 6-7 годин і діють екстрені відключення, Коваленко рекомендує написати в приватні повідомлення у Facebook представникам енергомереж.
Не дзвоніть в кол-центри
"Я дуже не раджу дзвонити на кол-центр YASNO або мереж, тому що коли у нас були екстрені відключення в перший день - в одну хвилину 6-7 тисяч дзвінків іде. Але треба розуміти, що колеги в кол-центрах не знають інформації, в них немає по кожній адресі даних. Тому, якщо 6-7 годин немає світла і немає аварій - треба написати в приватні свою адресу і колеги візьмуть заявку в роботу", - пояснив Коваленко.
Нагадаємо, наразі по всій Україні введено аварійні відключення світла. За прогнозами енергетиків, до світла за графіком можна буде повернутися за кілька днів. Втім, повністю відмовитись від відключень не вдасться аж до кінця березня.