Без света 6-7 часов? В YASNO объяснили, что делать и почему не стоит звонить в колл-центр

Если отключение света в доме длится более 6-7 часов, нужно проверить наличие аварий, а в случае их отсутствия - обратиться к энергетикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

Алгоритм действий

Так, Коваленко предлагает придерживаться следующего алгоритма действий:

Первое. Выяснить, есть ли у вас в доме авария. Здесь можно начать с сайта YASNO - ввести адрес и если есть авария, на сайте это будет отображаться.

Как отмечают в YASNO, непогода и все включения и отключения повысили уровень аварийности системы.

Второе. Если авария - нужно обращаться в ЖЭК или ОСМД, у них есть свой контакт с сетями.

Третье. Если нет аварии - нужно посмотреть на график. Если света нет больше 6-7 часов и действуют экстренные отключения, Коваленко рекомендует написать в личные сообщения в Facebook представителям энергосетей.

Не звоните в колл-центры

"Я очень не советую звонить на колл-центр YASNO или сетей, потому что когда у нас были экстренные отключения в первый день - в одну минуту 6-7 тысяч звонков идет. Но надо понимать, что коллеги в колл-центрах не знают информации, у них нет по каждому адресу данных. Поэтому, если 6-7 часов нет света и нет аварий - надо написать в личные сообщения свой адрес и коллеги примут заявку в работу", - пояснил Коваленко.