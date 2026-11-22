Нагадаємо, що ввечері 22 листопада через черговий російський удар по енергетичній інфраструктурі у п'яти регіонах країни запровадили аварійні відключення світла.

Обмеження охопили Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області.

Перед цим у Запорізькій області за вказівкою НЕК "Укренерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, через які електроенергію за частиною адрес вимикають поза звичними погодинними графіками.