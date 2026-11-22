У понеділок, 23 листопада, в частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії через наслідки російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними енергетиків, обмеження стосуватимуться різних категорій споживачів у низці регіонів:
для промисловості запровадять графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3,5 черг.
Причиною обмежень стали наслідки ворожих атак на українську енергосистему.
В "Укренерго" зазначають, що фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло споживачам.
Актуальні графіки та інформацію про те, чи діють відключення у конкретному населеному пункті, варто перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу.
Нагадаємо, що ввечері 22 листопада через черговий російський удар по енергетичній інфраструктурі у п'яти регіонах країни запровадили аварійні відключення світла.
Обмеження охопили Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області.
Перед цим у Запорізькій області за вказівкою НЕК "Укренерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, через які електроенергію за частиною адрес вимикають поза звичними погодинними графіками.