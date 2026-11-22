В понедельник, 23 ноября, в части областей Украины будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии из-за последствий российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
По данным энергетиков, ограничения будут касаться разных категорий потребителей в ряде регионов:
для промышленности введут графики ограничения мощности;
для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3,5 очередей.
Причиной ограничений стали последствия вражеских атак на украинскую энергосистему.
В "Укрэнерго" отмечают, что специалисты делают все возможное, чтобы поскорее вернуть свет потребителям.
Актуальные графики и информацию о том, действуют ли отключения в конкретном населенном пункте, следует проверять на официальных страницах операторов системы распределения.
Напомним, что вечером 22 ноября из-за очередного российского удара по энергетической инфраструктуре в пяти регионах страны ввели аварийные отключения света.
Ограничения охватили Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Запорожскую и Сумскую области.
Перед этим в Запорожской области по указанию НЭК "Укрэнерго" ввели специальные графики аварийных отключений, через которые электроэнергию по части адресов выключают вне привычных почасовых графиков.