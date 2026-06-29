Без света 2-4 часа: почему возвращают графики и какие регионы в "зоне риска"

В Украину на фоне аномальной жары возвращаются графики отключения света. Сегодня в нескольких областях произошли аварии, а завтра будут ограничения по всей стране.

Почему отключения света вернулись, какой будет их продолжительность и в каких регионах ситуация может быть сложнее, - РБК-Украина узнавало у экспертов по энергетике Владимира Омельченко и Геннадия Рябцева.

Главное: Причины отключений: Из-за аномальной жары растет потребление электричества, затрудняют ситуацию ремонты энергообъектов и ограниченный импорт.

Из-за аномальной жары растет потребление электричества, затрудняют ситуацию ремонты энергообъектов и ограниченный импорт. Какими будут графики: Ожидается "микс" плановых и аварийных отключений, но ограничения будут локальными - там, где есть критический дефицит.

Ожидается "микс" плановых и аварийных отключений, но ограничения будут локальными - там, где есть критический дефицит. Продолжительность: Предварительно от 2 до 4 часов. В случае новых атак РФ продолжительность может возрасти до 5-6 часов.

Предварительно от 2 до 4 часов. В случае новых атак РФ продолжительность может возрасти до 5-6 часов. Регионы риска: Самая сложная ситуация возможна в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и прифронтовых областях.

Самая сложная ситуация возможна в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и прифронтовых областях. Как помочь системе: Эксперты настоятельно рекомендуют переносить использование мощных приборов на дневные или ночные часы.

Почему отключения света возвращаются

Возвращение отключений летом было вполне прогнозируемым, отметил директор энергетических и инфраструктурных программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, в условиях сильной жары в энергосистеме может возникать дефицит мощности до 2 ГВт. Поэтому риск введения графиков очень высок, особенно в вечерние пиковые часы - с 18:00 до 23:00.

"Это не значит, что они на 100% будут, но такой риск высок", - заметил он.

В то же время, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что высокая температура - не единственная и даже не главная причина.

Ключевая проблема, по его словам, в том, что на фоне роста потребления большое количество объектов генерации находится в ремонте или на стадии восстановления. Поэтому баланс между производством и потреблением электричества крайне шаткий.

Днем (ориентировочно с 11:00 до 16:00) потребности удается покрывать благодаря активной работе солнечных электростанций, что позволяет избегать отключений. Однако вечером их эффективность падает, и системе необходима помощь из-за границы.

Поскольку в восточноевропейских странах из-за жары потребление также возросло, возможности для импорта существенно ограничены, пояснили эксперты.

Риск отключений электроэнергии высок, но не стопроцентный (Инфографика РБК-Украина)

Именно поэтому "Укрэнерго" призывает переносить работу мощных электроприборов на дневные или ночные часы. Однако, отмечает Рябцев, в некоторых регионах эти призывы игнорируют и украинцы продолжают массово включать кондиционеры вечером, не укладываясь в лимиты.

Дополнительно ситуацию усложняет и то, что аномальная жара физически мешает стабильной работе энергооборудования, в частности, трансформаторов.

Какими могут быть отключения света

Как прогнозирует Омельченко, украинцы могут столкнуться с "миксом" разных типов ограничений. Кроме плановых графиков, существует высокая вероятность аварийных отключений из-за аномальной жары, которая приводит к перегреву трансформаторов и высоковольтных линий.

Примером этого стал Киев, где из-за перегрузки оборудования временно исчезала электроэнергия. По прогнозам эксперта, такие отключения не будут слишком длительными - от 2 до 4 часов, а в некоторых регионах, в частности на западе Украины, их может вообще не быть.

Ситуация может усугубиться, если Россия будет бить по энергетике. Тогда, по словам Омельченко, длительность отключений света может возрасти до 5-6 часов вечером.

Однако, по мнению Рябцева, массовых стабилизационных графиков для всей Украины пока вводить не планируется. По его словам, ограничения будут носить локальный характер и возникать только там, где будет наблюдаться критический небаланс из-за чрезмерного потребления.

"Это не значит, что всех выключат. Это будут ограничения мощности в отдельных регионах, где будет возникать дефицит. Как только потребление будет снижаться, свет будет возвращаться", - пояснил Рябцев.

Эксперт отмечает, что определенное количество аварийных отключений происходило бы даже в отсутствие экстремальной жары из-за необходимости постоянных ремонтов изношенного оборудования. Однако высокая температура значительно повышает риски отказов техники.

Ограничения по свету будут носить локальный характер (Инфографика РБК-Украина)

Какие регионы в "зоне риска"

По словам Омельченко, есть несколько регионов, где риски возникновения дефицита самые высокие. В первую очередь это прифронтовые области, а также энергодефицитные центры, такие как Киев с областью и Одесский регион.

Также в "зону риска" попадают Днепропетровщина и Запорожская область.

"В этих регионах большое промышленное производство, а собственного поколения немного. Поэтому энергию приходится перебрасывать с Запада на Восток", - пояснил эксперт.

Стабильность ситуации в этих областях будет в значительной степени зависеть от того, насколько эффективно промышленность сможет импортировать электроэнергию. Если бизнес будет активно пользоваться этой возможностью, это поможет избежать отключений для населения, или, по крайней мере, минимизировать их длительность, добавил Омельченко.

"Вот такие примерно сценарии. Но паниковать не нужно людям, потому что во всяком случае ситуация будет намного лучше, чем зимой ", - резюмировал эксперт.