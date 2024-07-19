ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без світла до 18 годин: у Сумах сталась аварія на кабелях електромережі

П'ятниця 19 липня 2024 22:22
UA EN RU
Без світла до 18 годин: у Сумах сталась аварія на кабелях електромережі Ілюстративне фото: у Сумах сталась аварія на кабелях електромережі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 19 липня, аварія сталась на двох кабельних лініях у місті Суми. Чистина міста буде без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка.

"Внаслідок аварійної ситуації на двох кабельних лініях, що сталася в районі проспекту Перемоги, абоненти залишатимуться без електричної енергії близько 14-18 годин", - написав Дрозденко.

За його словами, ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в енергетичній мережі Сумської області сталась аварія, через що там задіяно максимальну кількість графіків відключення світла.

Також у Конотопі Сумської області воду у будинки подаватимуть за графіком. Це пов'язано з тривалими відключеннями світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Відключеня світла
NEWS
У Львові стріляли у Ірину Фаріон
У Львові стріляли у Ірину Фаріон
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла