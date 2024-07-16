У Сумській області максимальні відключення через системну аварію в енергомережі України

В енергетичній мережі Сумської області сталась аварія, через що там задіяно максимальну кількість графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденко.

"Маємо системну аварію в енергетичній мережі України. На Сумщині введена максимальна кількість черг відключень, у тому числі спеціальні графіки аварійних відключень", - повідомив Дрозденко.

За його словами, наразі енергетики роблять усе можливе.

"Сподіваємося на покращення ситуації", - заявив він.

Варто зауважити, що 10 липня у Сумах також сталась аварія на одній з підстанцій, що призвело до аварійного вимкнення світла.

Як відключають світло в Україні

Сьогодні у низці областей України був дефіцит електроенергії, через це в енергосистемі були введені екстрені відключення світла.

Водночас, українцям обіцяють, що після 20 липня ситуація з відключеннями покращиться. Тоді з ремонту виведуть декілька об'єктів генерації електроенергії.

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