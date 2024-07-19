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Без света до 18 часов: в Сумах произошла авария на кабелях электросети

Пятница 19 июля 2024 22:22
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Без света до 18 часов: в Сумах произошла авария на кабелях электросети Иллюстративное фото: в Сумах произошла авария на кабелях электросети (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 19 июля, авария произошла на двух кабельных линиях в городе Сумы. Чистота города будет без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

"В результате аварийной ситуации на двух кабельных линиях, произошедшей в районе проспекта Победы, абоненты будут оставаться без электрической энергии около 14-18 часов", - написал Дрозденко.

По его словам, ремонтные бригады работают над скорейшим устранением последствий аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в энергетической сети Сумской области произошла авария, из-за чего там задействовано максимальное количество графиков отключения света.

Также в Конотопе Сумской области воду в дома будут подавать по графику. Это связано с длительными отключениями света.

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