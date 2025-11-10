Без світла до 14 годин: з'явилися графіки відключень для Києва на 11 листопада

У Києві завтра, 8 листопада, знову діятимуть графіки відключень електроенергії. Світло буде відсутнє до 14 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Фото: графіки відключень світла для Києва на 11 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 11 листопада, графіки відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах.

За інформацією компанії, через російські удари по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження: