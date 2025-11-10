Без світла до 14 годин: з'явилися графіки відключень для Києва на 11 листопада
У Києві завтра, 8 листопада, знову діятимуть графіки відключень електроенергії. Світло буде відсутнє до 14 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
За даними ДТЕК, завтра світло планують вимикати таким чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 21:30;
- 2.2 черга - світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 21:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 00:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 18:30 та з 23:00 до 24:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 11 листопада (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України.
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 11 листопада, графіки відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах.
За інформацією компанії, через російські удари по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження:
- з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 3,5 черг;
- з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.