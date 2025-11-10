Без света до 14 часов: появились графики отключений для Киева на 11 ноября
В Киеве завтра, 8 ноября, снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Свет будет отсутствовать до 14 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
По данным ДТЭК, завтра свет планируют выключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 20:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 20:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 21:30;
- 2.2 очередь - света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 21:30;
- 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 20:00 и с 23:00 до 00:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 20:00 и с 23:00 до 24:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 18:30 и с 23:00 до 24:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 11 ноября (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Украине
Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.
Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 11 ноября, графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах.
По информации компании, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов будут действовать такие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 3,5 дежурств;
- с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.