Без світла до 10 годин: з'явилися графіки для Києва на 6 січня
У Києві завтра, 6 січня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили в компанії, завтра, 6 січня, у Києві діятимуть такі графіки:
- черга 1.1 - без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 20:00;
- черга 1.2 - без світла з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
- черга 2.1 - без світла з 08:00 до 10:30 та з 15:30 до 19:30;
- черга 2.2 - без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
- черга 3.1 - без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 23:00;
- черга 3.2 - без світла з 10:00 до 15:30;
- черга 4.1 - без світла з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 22:00;
- черга 4.2 - без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:00;
- черга 5.1 - без світла з 12:00 до 18:00;
- черга 5.2 - без світла з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00;
- черга 6.1 - без світла з 01:30 до 05:30 і з 14:00 до 16:00;
- черга 6.2 - без світла з 12:00 до 16:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 6 січня (t.me/dtek_ua)
Також у ДТЕК уточнили, що екстрені відключення світла для лівого берега Києва скасували, тепер там діятимуть графіки.
Варто зауважити, що, як зазначало раніше "Укренерго", завтра, 6 січня, графіки погодинних відключень світла діятимуть у всіх областях України.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, російські окупанти кожні 7-10 днів проводять масовані удари по Україні. Зокрема, вони атакують енергетичні об'єкти.
У ніч на 5 січня росіяни вкотре вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Унаслідок такої атаки місто Славутич Київської області повністю залишилося без світла.
Об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення, тому тепло- та водопостачання порушено не було.