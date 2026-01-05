ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Без світла до 10 годин: з'явилися графіки для Києва на 6 січня

Київ, Понеділок 05 січня 2026 20:50
UA EN RU
Без світла до 10 годин: з'явилися графіки для Києва на 6 січня Ілюстративне фото: у Києві 6 січня відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 6 січня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, завтра, 6 січня, у Києві діятимуть такі графіки:

  • черга 1.1 - без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 20:00;
  • черга 1.2 - без світла з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 2.1 - без світла з 08:00 до 10:30 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 2.2 - без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 3.1 - без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 3.2 - без світла з 10:00 до 15:30;
  • черга 4.1 - без світла з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 22:00;
  • черга 4.2 - без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:00;
  • черга 5.1 - без світла з 12:00 до 18:00;
  • черга 5.2 - без світла з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 6.1 - без світла з 01:30 до 05:30 і з 14:00 до 16:00;
  • черга 6.2 - без світла з 12:00 до 16:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 6 січня (t.me/dtek_ua)

Також у ДТЕК уточнили, що екстрені відключення світла для лівого берега Києва скасували, тепер там діятимуть графіки.

Варто зауважити, що, як зазначало раніше "Укренерго", завтра, 6 січня, графіки погодинних відключень світла діятимуть у всіх областях України.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти кожні 7-10 днів проводять масовані удари по Україні. Зокрема, вони атакують енергетичні об'єкти.

У ніч на 5 січня росіяни вкотре вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Унаслідок такої атаки місто Славутич Київської області повністю залишилося без світла.

Об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення, тому тепло- та водопостачання порушено не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка