Без света до 10 часов: появились графики для Киева на 6 января

В Киеве завтра, 6 января, продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Как отметили в компании, завтра, 6 января, в Киеве будут действовать такие графики:

очередь 1.1 - без света с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 20:00;

очередь 1.2 - без света с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;

очередь 2.1 - без света с 08:00 до 10:30 и с 15:30 до 19:30;

очередь 2.2 - без света с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;

очередь 3.1 - без света с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;

очередь 3.2 - без света с 10:00 до 15:30;

очередь 4.1 - без света с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:00;

очередь 4.2 - без света с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:00;

очередь 5.1 - без света с 12:00 до 18:00;

очередь 5.2 - без света с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

очередь 6.1 - без света с 01:30 до 05:30 и с 14:00 до 16:00;

очередь 6.2 - без света с 12:00 до 16:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 6 января (t.me/dtek_ua)

Также в ДТЭК уточнили, что экстренные отключения света для левого берега Киева отменили, теперь там будут действовать графики.

Стоит заметить, что, как отмечало ранее "Укрэнерго", завтра, 6 января, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины.