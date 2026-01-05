ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Без света до 10 часов: появились графики для Киева на 6 января

Киев, Понедельник 05 января 2026 20:50
UA EN RU
Без света до 10 часов: появились графики для Киева на 6 января Иллюстративное фото: в Киеве 6 января будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 6 января, продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, завтра, 6 января, в Киеве будут действовать такие графики:

  • очередь 1.1 - без света с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 20:00;
  • очередь 1.2 - без света с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 2.1 - без света с 08:00 до 10:30 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 2.2 - без света с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 3.1 - без света с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 3.2 - без света с 10:00 до 15:30;
  • очередь 4.1 - без света с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:00;
  • очередь 4.2 - без света с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:00;
  • очередь 5.1 - без света с 12:00 до 18:00;
  • очередь 5.2 - без света с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 01:30 до 05:30 и с 14:00 до 16:00;
  • очередь 6.2 - без света с 12:00 до 16:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 6 января (t.me/dtek_ua)

Также в ДТЭК уточнили, что экстренные отключения света для левого берега Киева отменили, теперь там будут действовать графики.

Стоит заметить, что, как отмечало ранее "Укрэнерго", завтра, 6 января, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины.

Отключения света в Украине

Напомним, российские оккупанты каждые 7-10 дней проводят массированные удары по Украине. В частности, они атакуют энергетические объекты.

В ночь на 5 января россияне в очередной раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате такой атаки город Славутич Киевской области полностью остался без света.

Объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание, поэтому тепло- и водоснабжение нарушено не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка