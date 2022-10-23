У світі формують "тіньовий флот" для перевезення нафти в інтересах Росії, - ЗМІ
Для перевезення нафти в інтересах Росії у світі накопичується величезний "тіньовий флот" з невідомими власниками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами головного виконавчого директора компанії Maersk Tankers, яка керує флотом зі 170 кораблів, Крістіана Інгерслева "якщо ви подивитесь на те, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, то стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі".
Згідно з оцінкою суднобудівного брокера Braemar, для підтримки перевезення Росією чотирьох мільйонів барелів на день на Далекий Схід були закуплені додаткові 240 суден:
- 102 "Афрамаксів";
- 58 "Суецмаксів";
- 80 дуже великих нафтових танкерів.
Керівник відділу досліджень танкерів Braemar Ануп Сінгх відзначив, що торгівля танкерами зросла невідомими суб'єктами в Дубаю, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі. Більшість з кораблів є старими та потрапляють до "тіньового флоту".
Bloomberg допускає сплеск перевантажень з судна на судно, яке пов'язане з:
- санкційним ризиком обробки експорту з російських портів;
- необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на більші танкери для далеких рейсів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США можуть спробувати встановити граничну ціну на нафту, що експортується з Росії вище 60 доларів за барель.
Тим часом Москва все ж може отримати достатню кількість танкерів, для відвантажування більшої частини своєї нафти поза новою ціною, яка була встановлена G7.
Грузія, зі свого боку, закупила у Росії нафти в чотири рази більше, ніж торік.
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