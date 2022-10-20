Грузія закупила у Росії нафти в чотири рази більше, ніж минулого року, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Новини-Грузія ".

Як повідомляє видання, за дев'ять місяців 2022 року експорт зріс на 11% до 473 млн доларів. А зростання імпорту відбувалося вищими темпами - на 73%, до 1,24 млрд доларів. Загалом Грузія збільшила товарообіг із Росією на 50%. Збільшення товарообігу з Росією відбулося за рахунок збільшення імпорту нафтопродуктів.

"Якщо за 9 місяців 2021 року Грузія закупила у Росії нафти на 96 мільйонів доларів, то 2022 року ця цифра збільшилася до 431 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.

У результаті, Росія для Грузії є найбільшим імпортером нафти. Імпорт інших товарів також збільшився, у тому числі імпорт російського борошна, російського вугілля та маргарину. Також Грузія збільшила експорт вина до Росії, цього року відправлено вина на суму 109 мільйонів доларів, що на 15% більше, ніж торік.

Також різко збільшився реекспорт автомобілів із Грузії до Росії. Якщо минулого року в РФ було експортовано близько 2 тисяч автомобілів на суму 12,4 мільйона доларів, то за 9 місяців 2022 року експорт перевищив 45,7 мільйона, а кількість експортованих автомобілів становить 3,2 тисяч.