В мире формируют "теневой флот" для перевозки нефти в интересах России, - СМИ
Для перевозки нефти в интересах России в мире скапливается огромный "теневой флот" с неизвестными владельцами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам главного исполнительного директора компании Maersk Tankers, управляющей флотом из 170 кораблей, Кристиана Ингерслева, "если вы посмотрите на то, сколько кораблей было продано за последние шесть месяцев неизвестным покупателям, то станет понятно, что создается флот для того, чтобы перевозить эти грузы".
Согласно оценке судостроительного брокера Braemar, для поддержки перевозки по России четырех миллионов баррелей в день на Дальний Восток были закуплены дополнительные 240 судов:
- 102 "Афрамаксов";
- 58 "Суэцмаксов";
- 80 очень больших нефтяных танкеров.
Руководитель отдела исследований танкеров Braemar Ануп Сингх отметил, что торговля танкерами выросла неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре. Большинство кораблей старые и попадают в "теневой флот".
Bloomberg допускает всплеск перегрузок с судна на судно, которое связанно с:
- санкционным риском обработки экспорта из русских портов;
- необходимостью перегружать небольшие грузы на более крупные танкеры для дальних рейсов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США могут попытаться установить предельную цену на нефть, экспортируемую из России, выше 60 долларов за баррель.
Тем временем Москва все же может получить достаточное количество танкеров, для отгрузки большей части своей нефти вне новой цены, которая была установлена G7.
Грузия, со своей стороны, закупила у России нефти в четыре раза больше, чем в прошлом году.
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