ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У світі може спалахнути ще одна війна: пролунали гучні звинувачення

15:10 04.03.2026 Ср
2 хв
Ефіопія запустила безпілотники по Судану
aimg Ірина Глухова
У світі може спалахнути ще одна війна: пролунали гучні звинувачення Фото: Судан звинуватив Ефіопію в атаках дронів (Getty Images)

Судан уперше звинуватив сусідню Ефіопію в тому, що з її території запускали безпілотники для атак на країну під час триваючої громадянської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Війна в Ірані веде світ до кризи: три сценарії розвитку подій

Як пише інформагенція, Судан звинуватив Ефіопію в тому, що вона дозволила запускати безпілотники зі своєї території на територію Судану для здійснення атак у лютому та березні.

У виданні наголошують, це вперше, коли Судан безпосередньо звинуватив свого могутнього сусіда у причетності до трирічної громадянської війни.

"Заява Міністерства закордонних справ Судану є черговою ознакою того, що один з найсмертоносніших конфліктів у світі між армією та Силами швидкої підтримки (RSF) залучає регіональні держави з Африки та інших країн", - пише Reuters.

У МЗС Судану назвали дії Ефіопії "відвертим порушенням суверенітету країни та відкритим актом агресії."

"Уряд Судану застерігає ефіопську владу від наслідків цих ворожих дій та підтверджує своє право захищати територіальну цілісність усіма доступними засобами", - йдеться у заяві відомства.

У заяві не уточнюється, де саме відбулися ймовірні напади, але, за словами очевидців, у південно-східному штаті Блакитного Нілу, який межує з Ефіопією, останніми тижнями сталися невеликі сутички та атаки дронів.

Деякі частини Блакитного Нілу контролюються повстанським угрупованням НОС-Н, яке минулого року об'єдналося з Репортерами безпекових сил.

Влада Ефіопії поки не прокоментувала заяви МЗС Судану.

Громадянська війна в Судані

Громадянська війна в Судані триває вже третій рік і ведеться між регулярною армією (SAF) та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF).

Штат Кордофан має стратегічне значення, оскільки з’єднує контрольований бойовиками Дарфур на заході з урядовими територіями на сході та півночі, а його контроль відкриває шлях до столиці Хартуму.

У грудні 2025 року в Південному Кордофані RSF атакували населений пункт Калогі, внаслідок чого загинули щонайменше 116 людей, серед яких майже пів сотні дітей.

За даними ООН, десятки тисяч людей загинули, а понад 9 мільйонів стали вимушеними переселенцями за час війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Судан Эфиопия
Новини
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Аналітика
Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана
Роман Коткореспондент РБК-Україна Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана