В мире может вспыхнуть еще одна война: прозвучали громкие обвинения

15:10 04.03.2026 Ср
2 мин
Эфиопия запустила беспилотники по Судану
aimg Ірина Глухова
В мире может вспыхнуть еще одна война: прозвучали громкие обвинения Фото: Судан обвинил Эфиопию в атаках дронов (Getty Images)

Судан впервые обвинил соседнюю Эфиопию в том, что с ее территории запускали беспилотники для атак на страну во время продолжающейся гражданской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Война в Иране ведет мир к кризису: три сценария развития событий

Как пишет информагентство, Судан обвинил Эфиопию в том, что она позволила запускать беспилотники со своей территории на территорию Судана для осуществления атак в феврале и марте.

В издании отмечают, это впервые, когда Судан непосредственно обвинил своего могущественного соседа в причастности к трехлетней гражданской войне.

"Заявление Министерства иностранных дел Судана является очередным признаком того, что один из самых смертоносных конфликтов в мире между армией и Силами быстрой поддержки (RSF) привлекает региональные государства из Африки и других стран", - пишет Reuters.

В МИД Судана назвали действия Эфиопии "откровенным нарушением суверенитета страны и открытым актом агрессии."

"Правительство Судана предостерегает эфиопские власти от последствий этих враждебных действий и подтверждает свое право защищать территориальную целостность всеми доступными средствами", - говорится в заявлении ведомства.

В заявлении не уточняется, где именно произошли вероятные нападения, но, по словам очевидцев, в юго-восточном штате Голубого Нила, который граничит с Эфиопией, в последние недели произошли небольшие столкновения и атаки дронов.

Некоторые части Голубого Нила контролируются повстанческой группировкой НОС-Н, которая в прошлом году объединилась с Репортерами сил безопасности.

Власти Эфиопии пока не прокомментировали заявления МИД Судана.

Гражданская война в Судане

Гражданская война в Судане продолжается уже третий год и ведется между регулярной армией (SAF) и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF).

Штат Кордофан имеет стратегическое значение, поскольку соединяет контролируемый боевиками Дарфур на западе с правительственными территориями на востоке и севере, а его контроль открывает путь к столице Хартуму.

В декабре 2025 года в Южном Кордофане RSF атаковали населенный пункт Калоги, в результате чего погибли по меньшей мере 116 человек, среди которых почти полсотни детей.

По данным ООН, десятки тысяч людей погибли, а более 9 миллионов стали вынужденными переселенцами за время войны.

