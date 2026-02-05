Світ затамував подих: США та Іран призначили термінові переговори, щоб уникнути війни

Незважаючи на домовленість щодо місця та дати, сторони досі не узгодили порядок денний зустрічі: Тегеран наполягає на обговоренні виключно своєї ядерної програми, тоді як Вашингтон хоче включити питання балістичних ракет та регіональної безпеки.

Переговори відбуваються на тлі загострення напруженості на Близькому Сході. США нарощують військову присутність у регіоні після погроз Трампа можливим ударом по Ірану, а Іран побоюється, що будь-який військовий сценарій може дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Спочатку зустріч планувалася в Стамбулі, проте Тегеран запропонував перенести її до Оману, щоб обмежити обговорення лише ядерним питанням. Високопоставлені американські посадовці, включаючи зятя Трампа Джареда Кушнера та спеціального посланника США Стівена Віткоффа, мають брати участь у перемовинах разом із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що переговори повинні охоплювати не лише ядерну програму, а й дальність іранських балістичних ракет, підтримку регіональних маріонеткових груп і ставлення Ірану до власного населення. У відповідь іранські чиновники заявили, що обговорення ракетної програми не розглядається, і будь-які попередні умови можуть поставити переговори під загрозу.

Ці дипломатичні зусилля відбуваються після минулорічних військових ударів США та Ізраїлю по Ірану, що викликало загострення у регіоні та підвищило ризики масштабного конфлікту. Напруженість додатково підсилюють недавні інциденти з іранськими безпілотниками та військовими кораблями поблизу авіаносця «Авраам Лінкольн» у Перській затоці.

Попри розбіжності щодо порядку денного, обидві сторони підтвердили готовність до діалогу, сподіваючись, що перемовини допоможуть уникнути ескалації та сприятимуть стабілізації ситуації на Близькому Сході.