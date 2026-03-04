Світ увійшов в еру нестабільності: в ЄС назвали головні загрози

Для Європейського Союзу настала "ера нестабільності", яка вимагає відкритого визнання геоекономічних викликів та негайного підвищення конкурентоспроможності спільноти.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на форумі Європейської інвестиційної групи.

Виклики для європейської стійкості

За словами посадовця, сучасний міжнародний порядок, що базується на правилах, поступово підривається через зростання економічного впливу Китаю, напруженість у відносинах із США та дестабілізацію, спричинену війною в Ірані.

Кошта наголосив, що європейська економіка має міцний фундамент, проте добробут держав-членів наразі перебуває під серйозним тиском.

"Ми стикаємося з фрагментацією та геоекономічними викликами, які випробовують нашу конкурентоспроможність та стійкість. Ми вступили в еру нестабільності", - підкреслив президент Євроради.

Пріоритети економічного розвитку

У межах стратегії на 2026 рік, який проголошено "роком європейської конкурентоспроможності", ЄС планує зосередитися на глибшій інтеграції енергетики, телекомунікацій та ринків капіталу.

Кошта зауважив, що енергетичний перехід залишається ключовим інструментом для зниження цін та досягнення стратегічної автономії, оскільки залежність від імпорту викопного палива робить Європу вразливою.

"Тривала криза на Близькому Сході ще раз показує, наскільки екзистенційно важливо для Європи стати більш незалежною", - заявив він, додавши, що чиста вітчизняна енергія вже зараз забезпечує дешевшу електрику в окремих регіонах.

Окрему увагу президент Євроради приділив захисту стратегічних галузей промисловості, зокрема штучного інтелекту та квантових технологій.

Він закликав до реалізації амбітної торговельної політики та диверсифікації зв'язків, щоб посилити роль ЄС як стабілізатора глобальної економіки.

"Європа прагне бути створеною. Вона прагне майбутнього!", - завершуючи виступ, Антоніу Кошта процитував португальського поета Фернандо Пессоа.